Инкубационный период скарлатины продолжается от 1 до 12 дней. Заболевание начинается остро. Температура тела повышается до 38-39оС. Наблюдаются слабость, головная боль, боли в горле при глотании. К концу первого дня болезни на шее и верхней части туловища появляется обильная точечная сыпь в виде выступающих над уровнем кожи сливающихся красных пятнышек размером 1-2 мм, которая быстро распространяется по всему телу. Сыпь наиболее интенсивна в области кожных складок локтевых сгибов и подмышечных впадин. Часто она сопровождается зудом.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились родители детей, посещающих этот детсад. Они рассказали, что по саду "гуляет" инфекция, однако на карантин "Жигер" не закрывают. - Несколько детей уже заразились скарлатиной, но садик не закрывают на карантин. По каким причинам - неизвестно. Сейчас многие родители просто перестали приводить детей, потому что боятся заразиться, - отметили родители. В отделе образования города Уральска подтвердили информацию о болезни, но заявили, что распоряжения от департамента по защите прав потребителей о закрытии садика на карантин не было. - В одной из групп садика двое пятилетних детей переболели скарлатиной средней степени тяжести. 15 февраля была проведена плановая проверка ГУ "Уральского управления по защите пав потребителей". Были взяты смывы на бактериологические исследования, результаты отрицательные, - пояснили в отделе образования.