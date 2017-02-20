Затон имени Чапаева под угрозой подтопления

Управления природопользования ЗКО опубликовал конкурс на 1 марта 2017 года о недропользовании по области. В лоте под №8 выставлен на добычу песка,ПГС участок №1 Мясокомбинат месторождения Уральский. Нарушение в том, что участок отдается победителю сразу под прямую добычу песка, без разведки на основании документов 60 летней давности. В случае добычных работ образуется в карьере большой водоем, который станет источником для вызова подземных вод. А рядом река Урал, который быстро поменяет русло. В результате могут оказаться под водой Затон Чапаева и все набережные дома улиц Физкультурная, Огородная и Мясокомбинат и дачи "Пенсионер-2", "Арматурщик". Также СЛИП Судоремонтного завода, причал флота и водная техника "КазахстанСуЖолдары" госпредприятия (бывшее Уральское предприятие водных путей). Об этом писала газета "Надежда" №6 от 08.02.2017 года и "Уральская неделя" от 16.02.2017 года, но без толку. Можно обратится представителю жителей Затона и Мясокомбината Осипову П.Г. телефон 87755679828 , также руководителям Судоремонтного завода и Речного Флота и Предприятия водных путей: Самсонову В.Б. 87058035523 , Габдуллину А. 87058044499 и Амангельды 87026901050 зам.водных путей. Нужно помочь людям составит письмо о отмене лота №8 конкурса на 01.03.17.