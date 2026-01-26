Разрабатываются новые правила для проспектов Абая и Абулхаирхана, а также улицы Курмангазы.

Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев сообщил, что с января 2026 года в городе начал работать Центр урбанистики и архитектуры. Пока в нём трудятся 45 человек. Центр будет отвечать за архитектуру, благоустройство, дизайн-код, а также за развитие скверов, парков и внешний облик города. По его словам, раньше требования внешнего вида зданий входили в обязанности отдела ЖКХ. Теперь этим займётся отдельный центр, который сосредоточится именно на облике Уральска. Он также будет оказывать госуслуги, принимать заявления и согласовывать вопросы по архитектуре и земле.

В 2021 году на проспекте Назарбаева разработали дизайн-код, однако он так и не заработал. Его не включили в правила благоустройства, поэтому власти не смогли обязать бизнес и госучреждения соблюдать единый стиль. Не было и оснований для штрафов. В 2026 году дизайн-код планируют официально включить в правила благоустройства. После этого специалисты смогут привлекать к ответственности нарушителей по статье 505 Административного кодекса.

Дизайн-код для проспекта Назарбаева обновят. Параллельно разрабатываются новые правила для проспектов Абая и Абулхаир хана, а также улицы Курмангазы. Проект готовит астанинская компания El-Orda Production, которая выиграла конкурс осенью 2025 года. Стоимость работ — 12,9 миллионов тенге. Завершить разработку планируют к марту этого года.

В дальнейшем дизайн-код постепенно распространят и на другие улицы. Он будет регулировать не только внешний вид зданий, но и оформление рекламных вывесок, бизнес-объектов и прилегающих территорий. Планируется единый стиль, цветовая гамма, требования к фонарям, тротуарам, зданиям, размеру шрифтов, табличкам и высоте размещения вывесок.

Дуйсенгалиев отметил, что историческим зданиям требуется полноценная реставрация, но это слишком дорого и денег пока на это нет. Поэтому их будут очищать, штукатурить и красить в один цвет. В 2026 году власти планируют привести весь проспект Назарбаева к единой цветовой гамме.