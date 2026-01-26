В связи с обращениями жителей города специалисты филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области провели отбор проб в нескольких точках города и пригородной зоны.

В Атырау зафиксировали многократное превышение концентрации сероводорода (H₂S) в атмосферном воздухе — в некоторых районах показатель превышал допустимый уровень в 36 раз. Об этом сообщили в РСК со ссылкой на данные мониторинга РГП «Казгидромет».

По информации ведомства, 25 января 2026 года в связи с обращениями жителей города была организована проверка качества воздуха. Специалисты филиала «Казгидромета» по Атырауской области провели отбор проб в нескольких точках города и пригородной зоны.

Замеры были выполнены:

в селе Таскала Кенозекского сельского округа;

на территории, прилегающей к селу Таскала;

в районе Химпосёлок.

По результатам лабораторных исследований установлены превышения предельно допустимой концентрации сероводорода:

в селе Таскала — в 17,5 раза ;

на прилегающей территории — в 15 раз ;

в районе Химпосёлок — в 36,3 раза.

В период отбора проб наблюдались следующие метеоусловия: северо-северо-восточное направление ветра, температура воздуха –9 °C, относительная влажность — 81%.