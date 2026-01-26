В Атырау зафиксировали многократное превышение концентрации сероводорода (H₂S) в атмосферном воздухе — в некоторых районах показатель превышал допустимый уровень в 36 раз. Об этом сообщили в РСК со ссылкой на данные мониторинга РГП «Казгидромет».

По информации ведомства, 25 января 2026 года в связи с обращениями жителей города была организована проверка качества воздуха. Специалисты филиала «Казгидромета» по Атырауской области провели отбор проб в нескольких точках города и пригородной зоны.

Замеры были выполнены:

  • в селе Таскала Кенозекского сельского округа;

  • на территории, прилегающей к селу Таскала;

  • в районе Химпосёлок.

По результатам лабораторных исследований установлены превышения предельно допустимой концентрации сероводорода:

  • в селе Таскала — в 17,5 раза;

  • на прилегающей территории — в 15 раз;

  • в районе Химпосёлок — в 36,3 раза.

В период отбора проб наблюдались следующие метеоусловия: северо-северо-восточное направление ветра, температура воздуха –9 °C, относительная влажность — 81%.

Сообщаем, что указанная информация будет направлена во все уполномоченные государственные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства, — говорится в публикации.