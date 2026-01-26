Новые правила начнут действовать с 31 января 2026 года.

Пенсионными накоплениями больше нельзя платить проценты по ипотеке — можно только уменьшать основной долг. Новые правила начнут действовать с 31 января 2026 года, сообщает Krisha.kz.

Это ударит по тем, кто хотя бы иногда гасил ежемесячный платёж пенсионными, поскольку сумма состоит не только из тела кредита, но и из процентов банка.

Ежемесячный платёж нельзя погашать пенсионкой?

Фактически запрет ломает привычную схему погашения пенсионкой ежемесячного платежа. Для многих семей это была одна из ключевых опций для экономии бюджета.

Поправки внесли в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Приказ подписал и. о. министра промышленности и строительства РК.

Напомним, об изменениях правил стало известно ещё в ноябре прошлого года, когда на НПА появился соответствующий проект.

Тогда это решение прокомментировал главный эксперт управления Комитета по делам строительства и ЖКХ Минпрома Даубек Керимбаев.

— Проценты не будут гаситься, но при сокращении основного долга уменьшается и платёж. Например, если сейчас человек платит 300 тысяч тенге, то через год после частичных погашений пенсионными сумма может снизиться до 220–230 тысяч.

Ещё на этапе обсуждения проект вызвал много негативных комментариев.

Запрет вступает в силу совсем скоро, но как он будет работать, пока не понятно. Из хороших новостей про пенсионные: теперь их можно снимать без налога.

А вот на лечение заявки пока не принимаются. Требования к медицинским услугам, которые можно оплачивать за счёт пенсионных, пересматривают.