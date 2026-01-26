Какие именно улицы начнут ремонтировать в 2026 году будет известно после уточнения городского бюджета.

В акимате города сообщили, что проектно-сметная документация по реконструкции более 30 улиц готовы. Также подготовлена документация на капитальный ремонт дорог по улице Комсомольской, подъездных путей посёлка Ветелки и дороги от трассы Уральск – Саратов до полигона ТБО.

По среднему ремонту имеются сметы по улицам Жангир хана, Куныскерей и Просторная. Однако финансирование на реализацию этих проектов пока не выделено, сроки начала работ не определены. Все проекты находятся на стадии утверждения и будут рассмотрены в течение 2026 года после уточнения бюджета.

Также отмечается, что из-за роста цен на строительные материалы возможна корректировка стоимости проектов, так как срок действия проектно-сметной документации составляет три года.

На сегодняшний день разработана ПСД по реконструкции дорог на следующих улицах: