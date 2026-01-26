В акимате города сообщили, что проектно-сметная документация по реконструкции более 30 улиц готовы. Также подготовлена документация на капитальный ремонт дорог по улице Комсомольской, подъездных путей посёлка Ветелки и дороги от трассы Уральск – Саратов до полигона ТБО.

По среднему ремонту имеются сметы по улицам Жангир хана, Куныскерей и Просторная. Однако финансирование на реализацию этих проектов пока не выделено, сроки начала работ не определены. Все проекты находятся на стадии утверждения и будут рассмотрены в течение 2026 года после уточнения бюджета.

Также отмечается, что из-за роста цен на строительные материалы возможна корректировка стоимости проектов, так как срок действия проектно-сметной документации составляет три года.

На сегодняшний день разработана ПСД по реконструкции дорог на следующих улицах:

  •        Оразбаевой,

  •       Сейфуллина,

  •       Мясокомбинат,

  •       Егизбаева,

  •       Нижнюю,

  •       Дархан,

  •       Кенесары,

  •       Пушкина,

  •        Жуковского,

  •        Новосельскую,

  •        Чекменную,

  •       Некрасова,

  •       Школьную,

  •        Школьный переулок  и Школьный переулок 2,

  •       Телеграфная,

  •       Бутина

  •         Майданова,

  •      Отырар,

  •       Короленко,

  •        Акмурзина,

  •      Пугачева,

  •        Кердери,

  •       Соколиная,

  •        Букеевская,

  •       Ескалиева,

  •        Разина (переулок),

  •        Линдовская,

  •      Алматы,

  •       Партизанская,

  •        Придорожная и в микрорайоне «Атамекен».