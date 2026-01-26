В акимате города сообщили, что проектно-сметная документация по реконструкции более 30 улиц готовы. Также подготовлена документация на капитальный ремонт дорог по улице Комсомольской, подъездных путей посёлка Ветелки и дороги от трассы Уральск – Саратов до полигона ТБО.
По среднему ремонту имеются сметы по улицам Жангир хана, Куныскерей и Просторная. Однако финансирование на реализацию этих проектов пока не выделено, сроки начала работ не определены. Все проекты находятся на стадии утверждения и будут рассмотрены в течение 2026 года после уточнения бюджета.
Также отмечается, что из-за роста цен на строительные материалы возможна корректировка стоимости проектов, так как срок действия проектно-сметной документации составляет три года.
На сегодняшний день разработана ПСД по реконструкции дорог на следующих улицах:
Оразбаевой,
Сейфуллина,
Мясокомбинат,
Егизбаева,
Нижнюю,
Дархан,
Кенесары,
Пушкина,
Жуковского,
Новосельскую,
Чекменную,
Некрасова,
Школьную,
Школьный переулок и Школьный переулок 2,
Телеграфная,
Бутина
Майданова,
Отырар,
Короленко,
Акмурзина,
Пугачева,
Кердери,
Соколиная,
Букеевская,
Ескалиева,
Разина (переулок),
Линдовская,
Алматы,
Партизанская,
Придорожная и в микрорайоне «Атамекен».