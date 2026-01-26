На заседании Общественной палаты по вопросам авиационной деятельности депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила о системных проблемах в сфере пассажирских авиаперевозок.

Ирина Смирнова подвергла критике условия в Алматинском аэропорту, низкий уровень сервиса и подчеркнула, что повышенный спрос на авиабилеты связан с отсутствием альтернатив из-за ухудшения железнодорожного сообщения и дефицита региональных рейсов.

Также депутат обратила внимание на недопустимое отношение к пассажирам у лоукостеров и подняла вопрос условий труда и пенсионного возраста пилотов, подчеркнув необходимость их пересмотра с учётом авиационной безопасности.



— Государство помогает, где-то поддерживает, оно у нас доброе, ни с кого не спрашивает — все как хотят, так и работают. Здесь уже головокружение от успеха. 12 миллионов у нас летают не потому, что у нас так хорошо летать, а потому что у нас невозможно ездить. У нас на поездах невозможно ездить. Если раньше мы из Алматы ехали в Астану 12 часов, то сейчас — 18 часов. Я из пассажира поезда вынужденно стала пассажиром авиации. То же самое у людей: например, нет самолётов в Павлодар. Слушайте, город областной, огромный, индустриальный — и нет самолёта. Это что? Надо о чём-то думать. Летают как-то в Африке, где-то ещё — ну мы-то не совсем уж отстойные. Но у нас невозможно летать. Это каждый раз квест: приходишь и думаешь — отменят рейс или не отменят (рейс — прим. автора). Тут тебе отменяют, и ты пересаживаешься на FlyArystan. Я просто принципиально не летаю на FlyArystan. Потому что там проходишь, как будто через какой-то строй, и тебя начнут бить батогами или шомполами, или чем-то там ещё. Просто на тебя смотрят не как на клиента, пассажира, который принёс деньги, а как на человека с вопросом: «Зачем ты сюда пришёл? Ты нищеброд или вообще кто?» Вот такое к тебе отношение. Понимаете? Ну просто не хочется там летать, — говорит Ирина Смирнова.

Депутат мажилиса отметила, что нужно менять подходы. По её мнению, люди летают от безысходности.