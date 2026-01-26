Ирина Смирнова подвергла критике условия в Алматинском аэропорту, низкий уровень сервиса и подчеркнула, что повышенный спрос на авиабилеты связан с отсутствием альтернатив из-за ухудшения железнодорожного сообщения и дефицита региональных рейсов.
Также депутат обратила внимание на недопустимое отношение к пассажирам у лоукостеров и подняла вопрос условий труда и пенсионного возраста пилотов, подчеркнув необходимость их пересмотра с учётом авиационной безопасности.
— Государство помогает, где-то поддерживает, оно у нас доброе, ни с кого не спрашивает — все как хотят, так и работают. Здесь уже головокружение от успеха. 12 миллионов у нас летают не потому, что у нас так хорошо летать, а потому что у нас невозможно ездить. У нас на поездах невозможно ездить. Если раньше мы из Алматы ехали в Астану 12 часов, то сейчас — 18 часов. Я из пассажира поезда вынужденно стала пассажиром авиации. То же самое у людей: например, нет самолётов в Павлодар. Слушайте, город областной, огромный, индустриальный — и нет самолёта. Это что? Надо о чём-то думать. Летают как-то в Африке, где-то ещё — ну мы-то не совсем уж отстойные. Но у нас невозможно летать. Это каждый раз квест: приходишь и думаешь — отменят рейс или не отменят (рейс — прим. автора). Тут тебе отменяют, и ты пересаживаешься на FlyArystan. Я просто принципиально не летаю на FlyArystan. Потому что там проходишь, как будто через какой-то строй, и тебя начнут бить батогами или шомполами, или чем-то там ещё. Просто на тебя смотрят не как на клиента, пассажира, который принёс деньги, а как на человека с вопросом: «Зачем ты сюда пришёл? Ты нищеброд или вообще кто?» Вот такое к тебе отношение. Понимаете? Ну просто не хочется там летать, — говорит Ирина Смирнова.
Депутат мажилиса отметила, что нужно менять подходы. По её мнению, люди летают от безысходности.
— Понятно, что приходится летать, сейчас все берегут время. Здесь нужно разобраться с пилотами. Они отдыхают 60 дней, но нагрузка у них большая. Ко мне обратились пилоты с тем, что они уходят на пенсию в 63 года — вместе со всеми. В России, по-моему, они уходят в 50, и в других странах тоже. Пожалуйста, обратите внимание: очень много проблем, — сказала Смирнова.