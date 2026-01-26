Ранее сообщалось, что инцидент произошёл по время посадки.

24 января пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс FS7167 по маршруту Алматы — Уральск, столкнулся с птицами в воздухе.

— Информация о столкновении воздушного судна с птицами во время посадки в аэропорту Уральска является недостоверной. Согласно официальной информации, полученной от уполномоченных органов, а также со слов командира воздушного судна, столкновение с птицами произошло по маршруту следования рейса, а не в процессе захода на посадку в аэропорту Уральска. Орнитологическая обстановка в районе аэродрома на момент прибытия рейса соответствовала установленным нормативам, — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Также в авиакомпании FlyArystan официально прокомментировали ситуацию, сообщив, что инцидент произошел при выполнении рейса.

— 24 января 2026 года при выполнении рейса FS7167 по маршруту Алматы – Уральск воздушное судно столкнулось с птицами. После посадки самолета в аэропорт Уральска были направлены инженерно-технические специалисты из Астаны для проведения инспекции воздушного судна и его компонентов. После завершения всех проверок самолет был допущен к эксплуатации и 25 января в 01:17 вылетел по маршруту Уральск – Алматы. Пассажирам задержанного рейса были предоставлены горячие напитки и питание, а также по запросу –размещение в гостинице для 33 пассажиров, — говорится в сообщении авиакомпании.

В FlyArystan дополнили, что все действия выполнялись в строгом соответствии с требованиями авиационной безопасности и технической эксплуатации. Авиакомпания также отмечает, что случаи столкновения с птицами относятся к внешним факторам, не зависящим от перевозчика.