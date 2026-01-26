Горел частный дом в городе Аксай Бурлинского района.

25 января в вечернее время на пульт 101 ДЧС ЗКО поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в городе Аксай на улице Северной.

— По прибытию пожарных подразделений было установлено, что огнём охвачен жилой дом. Во время тушения внутри здания были обнаружены тела трёх человек, которых спасателям удалось извлечь. Пожар полностью ликвидирован. Площадь составила около 90 квадратных метров. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, — сообщили в ДЧС ЗКО.

В тушении пожара участвовали 14 пожарных и 3 единицы техники ДЧС ЗКО.

По официальным данным, в доме проживал один человек.



