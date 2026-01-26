Руководитель управления спорта по Карагандинской области Серик Сапиев прокомментировал конфликт с заместителем руководителя региональной спортивной организации.

Серик Сапиев назвал ситуацию попыткой давления со стороны влиятельных лиц. Об этом он написал в официальном посте в Instagram, где поблагодарил граждан за поддержку.

— Уважаемые казахстанцы! Спасибо всем за поддержку — она очень важна и ценна для меня. Хочу прояснить: произошедшее не является личным или бытовым конфликтом. Речь идёт о сопротивлении со стороны определённых лиц, имеющих негласное влияние в регионе. … Никакие провокации никак не пошатнут мою решимость в реализации системных реформ в казахстанском спорте, о которых неоднократно говорил Глава Государства, — написал Сапиев в публикации.

По словам Сапиева, конфликт возник, когда он увидел попытку незаконной ротации руководителей спортивных организаций в области и попытался пресечь её мирным путём. Он подчеркнул, что продолжит работу над системными реформами в спортивной сфере, несмотря на провокации и давление.

Публикация была размещена на официальной странице Серика Сапиева в социальной сети, где его поддержали многие пользователи и выразили уверенность в его намерениях продолжать реформы в казахстанском спорте.

Напомним, 21 января между олимпийским чемпионом и руководителем управления физической культуры и спорта Карагандинской области Сериком Сапиевым и его заместителем — призёром чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо Дауреном Есимхановым — произошёл конфликт, переросший в драку. По обращению Сапиева правоохранительные органы начали уголовное производство по факту побоев.