Полиция начала досудебное расследование.

В Караганде разгорается скандал вокруг инцидента с участием известного казахстанского спортсмена и чиновника. 21 января в одном из спортивных учреждений города произошёл конфликт между руководителем управления физической культуры и спорта Карагандинской области, олимпийским чемпионом Сериком Сапиевым, и его заместителем Дауреном Есимхановым.

По данным правоохранительных органов, сначала между мужчинами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку. В результате Сапиев получил телесные повреждения. По факту побоев возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

В сети появилось видео с места конфликта — на кадрах видно, как участники инцидента обмениваются столкновениями в помещении спортивного комплекса. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, официальные комментарии сторон пока не поступали.

– По заявлению 42-летнего жителя города Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев. Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошёл конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Серик Сапиев — олимпийский чемпион по боксу, ныне руководитель спортивного управления Карагандинской области.

Даурен Есимханов — заместитель Сапиева и известный титулованный спортсмен: призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, серебряный призер World Games, а также чемпион мира по джиу-джитсу.