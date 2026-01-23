Западно-Казахстанская область вошла в число регионов с самым высоким ростом цен на лекарства. За год аптечная продукция в ЗКО подорожала более чем на 18%.

Цены на лекарства в Казахстане растут уже 51 месяц подряд — с момента начала ведения статистики они ни разу не снижались. По итогам декабря 2025 года фармацевтическая продукция подорожала на 0,9% за месяц и на 13,6% за год.

При этом ситуация по регионам сильно различается. Самый заметный рост цен зафиксирован в Шымкенте — почти на 20%. Высокие темпы подорожания также отмечены в Западно-Казахстанской (18,3%), Карагандинской (17,9%) и Жетысуской (17,5%) областях. Самый скромный рост — в Павлодарской, Мангистауской, Улытауской и Костанайской областях.

Больше всего подорожали социально значимые и часто покупаемые препараты такие как «Корвалол», ацетилсалициловая кислота и парацетамол, а активированный уголь подорожал более чем в полтора раза. Именно эти лекарства сильнее всего бьют по кошельку населения.

Большая часть аптечного ассортимента прибавила в цене умеренно — в пределах 4–12%. Среди них «Нурофен», «Амброксол», «Омез», «Канефрон Н», «Ацикловир» и популярные витаминные комплексы. Некоторые препараты, наоборот, подешевели: например, «Супрастин», «Энап» и азитромицин.

При этом объём производства фармацевтической продукции в стране в 2025 году стал рекордным за последние четыре года и превысил 191 миллиарда тенге. Однако с учётом инфляции реальный рост оказался минимальным. Основной упор по-прежнему делается на выпуск базовых лекарств, тогда как зависимость от импорта, особенно в сегменте витаминов, остаётся высокой.

Эксперты отмечают, что рост производства пока не приводит к стабилизации цен. Существенная разница между регионами и подорожание базовых препаратов указывают на системные проблемы в фармацевтическом секторе и сохраняющуюся чувствительность рынка для населения.