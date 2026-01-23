Западно-Казахстанская область оказалась среди регионов, где полиция пресекла деятельность преступной группы, оформлявшей автокредиты на социально уязвимых граждан.

По данным полиции, злоумышленники оформляли автокредиты на социально уязвимых граждан, а затем продавали автомобили за границей. Потерпевших принуждали брать займы с помощью давления и угроз, сообщает Polisia.kz.

Чтобы создать видимость платёжеспособности, участники схемы временно пополняли банковские счета заемщиков, тем самым искусственно улучшая их кредитную историю. Для получения займов использовались поддельные документы. Кредиты оформлялись в микрофинансовых организациях под залог автомобилей.

После этого дорогостоящие машины вывозили и реализовывали за пределами Казахстана. На сегодняшний день полицейские выявили 15 подобных фактов, работа по другим эпизодам продолжается.

Во время обысков правоохранители изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также документы и электронные носители, подтверждающие незаконную деятельность.

Досудебное расследование ведётся по нескольким статьям уголовного кодекса. Шесть ключевых участников группы водворены в изолятор временного содержания.