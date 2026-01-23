Возможен гололёд и ухудшение видимости в утренние часы.

В субботу, 24 января, в Уральске ожидается холодная погода с переменной облачностью и морозами: днём температура воздуха будет около -9…-11 °C, а ночью — -16…-18 °C. Ветер умеренный, без существенных осадков.

В Атырау прогнозируется морозная и снежная погода. Температура днём около -9 °C, ночью — до -10 °C, возможен небольшой снег, ветер слабый.

В Актау ожидается переменная облачность и лёгкий мороз. Днём температура будет около -3 °C, а ночью — примерно -6 °C. Возможны осадки в виде мокрого снега.

В Актобе завтра прогнозируется очень морозная погода: днём будет около -18 °C, а ночью — до -23 °C. Ветер слабый, облачность умеренная.