За последние пять лет число частных школ в Казахстане увеличилось более чем в четыре раза, а количество обучающихся в них детей выросло в шесть раз.

В Казахстане подвели предварительные итоги аудита системы финансирования частных школ, сообщили в пресс-службе правительства. Результаты проверки озвучил министр финансов Мади Такиев на заседании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

По данным Минфина, за последние пять лет число частных школ в стране увеличилось более чем в четыре раза — с 203 до 878, а количество обучающихся в них детей выросло в шесть раз — с 53 тыс. до 322 тыс. учащихся. При этом объём бюджетных средств, направленных на финансирование частных школ, достиг 248 млрд тенге, что в 20 раз превышает показатель 2020 года (13,3 млрд тенге).

Министр отметил, что до конца 2025 года механизм финансирования оставался фактически неконтролируемым, что создавало предпосылки для злоупотреблений и искажения статистических данных. В связи с этим в прошлом году финансирование перевели на цифровую платформу Orta-bilim.e-qazyna.

В ходе аудита были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в ряде школ завышали численность учащихся за счёт приписок и фиктивных переводов детей между учебными заведениями. Кроме того, количество ученических мест увеличивали без учёта реальной вместимости зданий, из-за чего некоторые школы оказались переполнены более чем в три раза. Также аудиторы зафиксировали случаи занижения доходов в налоговой отчётности и проведения лишь косметического ремонта зданий вместо капитального — без проектной документации и утверждённой сметы.

«Для значительной части частных школ участие в государственном финансировании рассматривалось не как механизм обеспечения доступности и качества образования, а как инструмент извлечения выгоды за счёт бюджета. Нарушения стали возможны при попустительстве либо прямом участии должностных лиц госорганов», — заявил глава Минфина.

Аудиторская проверка продолжается. По её итогам планируется подготовить предложения и рекомендации по совершенствованию системы финансирования частных школ.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены ввести мораторий на размещение государственного заказа во вновь открываемых частных школах. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству просвещения и акиматам направлять бюджетные средства только в те учебные организации, которые действительно покрывают дефицит ученических мест в регионах.