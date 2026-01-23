Проектно-сметная документация готова по четырем объектам однако деньги из бюджета еще не выделили.

Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев рассказал о проектах по благоустройству города, которые планируют реализовать в 2026 году. По его словам, проектно-сметная документация уже готова по четырём объектам, однако финансирование из бюджета пока не выделено.

Один из крупных проектов — строительство зоны отдыха под мостом в районе Омеги. Здесь планируют обустроить баскетбольную площадку, зону для воркаута, скейт-площадку и уличные тренажёры. Проект оценивается в 225 млн тенге, однако средства на его реализацию пока не выделены.

Второй проект — благоустройство сквера «Ротонда», о котором говорят ещё с 2021 года. В сквере планируют построить спортивную площадку, оранжерею, поставить беседки и скамейки. Стоимость проекта составляет почти 209 млн тенге.

Также власти планируют продолжить благоустройство сквера на улице Монкей улы — в сторону ТД «Арман». Изначально стоимость этого проекта оценивалась в 147,7 млн тенге, но он подлежит корректировке поэтому сумма может поменяться.

Если позволит бюджет, планируется и обновление аллеи Жастар в районе площади «Славные дочери казахского народа» (бывшая площадь Маншук Маметовой).

Кроме того, один из предпринимателей хочет сделать городу подарок и построить новый сквер за собственные средства. Сейчас специалисты подбирают подходящее место.

Напомним, в 2025 году в Уральске капитально отремонтировали набережную реки Урал. В дальнейшем её планируют продлить до района Курени. Также в прошлом году обновили скверы на улице Некрасова и Сквер журналистов. Помимо этого, в городе появились мини-скверы в рамках программы «Бюджет народного участия» — в микрорайонах и на придомовых территориях.