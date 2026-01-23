Предстоящие выходные обещают быть эмоционально насыщенными.

Астрологи рассказали, для каких знаков зодиака суббота и воскресенье станут временем важных решений, а кому лучше посвятить время отдыху.

Овен

Вам стоит сбавить обороты. В эти выходные излишняя инициативность может привести к конфликтам с близкими. В субботу уделите время домашним делам, а воскресенье проведите в спокойствии.

Телец

Для Тельцов это время финансового планирования. Возможны неожиданные идеи, которые в будущем принесут прибыль. В личной жизни наступает период гармонии — идеальное время для свиданий.

Близнецы

Выходные пройдут под знаком общения. Ожидайте звонков от людей из прошлого. Звезды советуют не давать пустых обещаний — сдержать их будет сложнее, чем кажется.

Рак

Ракам нужно прислушаться к своей интуиции. Если вы чувствуете усталость, откажитесь от шумных компаний. Воскресенье — отличный день для того, чтобы заняться своим здоровьем.

Лев

Ваша харизма в эти дни на пике. Вы будете притягивать внимание окружающих, что поможет в решении давних личных вопросов. Однако будьте осторожны с тратами — шопинг может ударить по карману.

Дева

Звезды советуют Девам сфокусироваться на деталях. В субботу возможны мелкие бытовые неурядицы, которые потребуют вашего внимания. Воскресенье вернет душевное равновесие.

Весы

Для Весов эти дни станут временем выбора. Возможно, придется принимать решение, которое вы долго откладывали. Друзья окажут необходимую поддержку, если вы решите поделиться своими мыслями.

Скорпион

Скорпионов ждет прилив энергии. Вы сможете сделать гораздо больше, чем планировали. Успех ждет тех, кто решит заняться спортом или активным отдыхом на свежем воздухе.

Стрелец

Путешествия и смена обстановки — вот что нужно Стрельцам в эти выходные. Даже короткая поездка за город поможет перезагрузиться и настроиться на рабочую неделю.

Козерог

Вам стоит проявить терпение к окружающим. В субботу возможны недопонимания с партнером, но уже к вечеру воскресенья ситуация наладится. Хорошее время для планирования крупных покупок.

Водолей

Водолеи могут почувствовать тягу к творчеству. Не сдерживайте свои порывы — это поможет вам раскрыться с новой стороны. В личных отношениях возможен приятный сюрприз.

Рыбы

Рыбам звезды сулят покой. Это идеальные выходные для того, чтобы просто плыть по течению. Избегайте серьезных физических нагрузок и постарайтесь как следует выспаться.