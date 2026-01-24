В департаменте экономических расследований по ЗКО в 2025 году зарегистрировано 32 уголовных дела, по которым сумма установленного ущерба составило более 1,6 млрд тенге. По этим уголовным делам 41 человека признали подозреваемыми.

– Наложен арест на имущество подозреваемых и аффилированных с ними лиц на сумму более 1,7 миллиарда тенге. В добровольном порядке возмещено 262,5 миллиона тенге, конфисковано имущество на сумму 304 миллиона тенге. В судах на сегодняшний день находится восемь уголовных дел с арестом имущества на сумму свыше 200 миллионов тенге, - сообщили в ДЭР по ЗКО.