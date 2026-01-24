Больше всего сообщений пришло из Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областей.

В 2025 году контакт-центр 1403 принял более 1 млн обращений от пользователей республиканских дорог, сообщает НК «КазАвтоЖол».

— Чаще всего водители спрашивали о состоянии трасс, буксировке сломанных автомобилей и оплате платных дорог. Часть обращений обрабатывалась автоматически через голосовое меню — 298 134 звонка без участия операторов. Операторы ответили на 689 539 звонков, ещё 81 533 обращения поступили через мессенджеры, — отметили в Нацкомпании.

К слову, больше всего сообщений пришло из Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областей. Все обращения рассмотрели в установленные сроки.

Компания «ҚазАвтоЖол» принимает обращения по нескольким каналам: