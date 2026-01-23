В Уральске стартовал приём заявок по проекту «Бюджет народного участия» на 2026 год. Горожане могут предложить идеи по благоустройству города и повлиять на то, какие проекты будут реализованы.

В Уральске стартовал приём проектных предложений от горожан в рамках проекта «Бюджет народного участия» на 2026 год. Подать заявку можно с 19 января по 28 февраля на официальном сайте акимата города.

Жители могут предложить проекты по благоустройству города. Среди направлений — озеленение, ремонт и строительство тротуаров, установка детских и спортивных площадок, освещение улиц и дворов, ликвидация свалок, установка скамеек, урн и других объектов общего пользования.

Каждая заявка должна касаться одного объекта и быть актуальной для горожан. Проект должен быть реализуем в течение одного года и входить в компетенцию акимата.

После завершения приёма заявок их рассмотрит экспертный совет. Затем с 23 марта по 10 апреля жители смогут проголосовать за понравившиеся проекты в электронном формате. К реализации будут допущены инициативы, которые наберут не менее 10 голосов.

Окончательное решение примет экспертный совет, после чего акимат приступит к реализации одобренных проектов.

Напомним, в 2025 году из 30 поданных предложений одобрили 11. На эти проекты выделили 141 миллион тенге. Самый дорогой проект — мини-сквер в Жана Орде, его стоимость составляет 33 миллиона тенге. При выборе проектов учитывали благоустройство территорий, озеленение, ремонт и строительство тротуаров, пандусов и арыков, обустройство парков, скверов и пешеходных зон, установку и ремонт скамеек, урн, беседок и спортивного оборудования, а также санитарное состояние и ликвидацию свалок.