Канат Шарлапаев назначен председателем Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен», передаёт Tengri News.

Ранее организацию возглавлял Раимбек Баталов, который занимал эту должность с февраля 2022 года.

Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области. Он окончил Саратовский социально‑экономический университет и Cranfield School of Management в Великобритании.

Свою карьеру он начинал в банковском секторе, в том числе работал в международном инвестбанке «Сити», где занимал должности главного финансового директора и старшего вице‑президента по России, Украине и Казахстану.

С 2022 года Шарлапаев был председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»», а затем занимал государственные должности, включая министр промышленности и строительства РК. В 2025 году он также работал помощником Президента Республики Казахстан.

Назначение Шарлапаева на пост главы НПП «Атамекен» связано с задачей укрепления взаимодействия между государством и предпринимательским сообществом, а также продвижения инициатив по развитию бизнеса в стране.