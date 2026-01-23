ЗКО лидирует по доступности и качеству цифровых сервисов, а в Мангистауской области просадка по офлайн‑обслуживанию.

В Казахстане составлен рейтинг эффективности акиматов по качеству оказания государственных услуг по итогам 2025 года, сообщает Finprom. По данным исследования, средняя оценка по стране составила 4,86 балла по пятибалльной шкале, а уровень полной удовлетворённости граждан — 86,7%, что выше показателей 2024 года.

В целом 17 из 20 регионов страны получили оценки от 4,80 до 4,93 балла, демонстрируя высокий уровень предоставления госуслуг. Лидером стала Карагандинская область — 4,93 балла, уровень удовлетворённости — 93,8%.

Итоги по Западу Казахстана

Среди западных регионов Западно‑Казахстанская область выделяется по онлайн‑мониторингу госуслуг — 4,98 балла и 89,6% уровня удовлетворённости пользователей портала «Электронного правительства». Регион лидирует по доступности и качеству цифровых сервисов.

Атырауская область получила 4,91 балла, а уровень удовлетворённости граждан составил 87,2%. Эксперты отмечают высокую эффективность работы онлайн‑порталов и оперативность предоставления услуг.

Актюбинская область показала 4,87 балла, а показатель удовлетворённости составил 86,0%, что говорит о стабильной работе местных госструктур и доступности большинства услуг как онлайн, так и офлайн.

Мангистауская область набрала 4,88 балла, с уровнем удовлетворённости 85,5%, что ниже средних результатов по стране. Здесь рекомендуют усилить работу с офлайн‑обслуживанием.

Рейтинг во всем регионам страны доступен на сайте Finprom.