Дальнейшие изменения возможны только при существенном изменении макроэкономической ситуации.

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18% годовых с диапазоном ±1 процентный пункт, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Динамика инфляционных процессов и баланса рисков соответствует прогнозам и оценкам Национального Банка. При этом внешние вызовы, неопределенность относительно масштаба воздействия изменений налоговой системы и параметров возобновления роста тарифов ЖКУ и цен на ГСМ со 2 квартала т.г. обуславливает взвешенный и осмотрительный подход к установлению базовой ставки. Таким образом, базовая ставка с высокой вероятностью будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года, — отмечается в официальном сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что такое решение направлено на сдерживание инфляции, поддержание устойчивости экономики и создание предсказуемых условий для бизнеса и населения.

Базовая ставка напрямую влияет на стоимость кредитов и депозитов в стране, а её сохранение обеспечивает стабильность финансового рынка в условиях внешних и внутренних экономических рисков.

Нацбанк продолжит внимательно мониторить макроэкономические показатели и при необходимости корректировать монетарную политику, исходя из ситуации на рынке.

О следующем плановом решении объявят 6 марта.