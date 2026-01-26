Резкие манёвры суд расценил как мелкое хулиганство, совершённое в общественном месте.

В Актау суд привлёк к административной ответственности местного жителя за нарушение общественного порядка, сообщает пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям города.

Инцидент произошёл 15 января 2026 года за домом № 2 в 38-м микрорайоне. Мужчина, находясь за рулём автомобиля BMW, выполнял дрифт — резкие манёвры с заносом на высокой скорости. Эти действия создали угрозу для окружающих и были расценены как мелкое хулиганство, совершённое в общественном месте.

Нарушение зафиксировали сотрудники полиции. Вину водителя подтвердили протокол, служебные рапорты и видеозапись. В суде мужчина признал свою вину и попросил о смягчении наказания.

С учётом признания вины, которое суд признал смягчающим обстоятельством, нарушителя признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК. Ему назначили штраф в размере 86 500 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.