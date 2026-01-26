Компания, которая заявляла о наличии собственного производства в Казахстане, фактически поставляла оборудование из-за рубежа.

Служба по противодействию коррупции КНБ выявила масштабную схему фиктивного отечественного производства медицинских изделий, сообщает пресс-служба Комитета.

По данным ведомства, руководство АО «OrdaMed» с помощью поддельных документов заявляло о наличии собственного производства в Казахстане, чтобы получить незаконные льготы при поставках 28 наименований жизненно важного медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения. Фактически оборудование поставлялось из-за рубежа.

— В результате государству нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге, — отметили в КНБ.

В ходе обысков у руководства компании изъяты инвестиционные монеты на сумму более 1 млрд тенге, арестованы доли участия в компаниях «Interdentica», «Erkin Brand» и «OrdaMed». С санкции суда под стражу взяты технический директор АО «OrdaMed», бывший председатель правления и начальник производственного управления.

Сейчас продолжаются досудебные расследования. Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.