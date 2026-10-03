Жительницу ЗКО оштрафовали почти на 500 тысяч тенге за клевету в WhatsApp

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, женщина в личной переписке в мессенджере WhatsApp отправила знакомому ложные сведения, порочащие его честь и достоинство.

В суде вину фигурантки полностью доказали. В качестве доказательств привели показания потерпевшего и свидетелей, протокол об административном правонарушении, а также результаты судебной психолого-филологической экспертизы. На заседании сельчанка полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал женщину виновной по статье "Клевета" и назначил ей штраф в размере 484 400 тенге. При определении размера штрафа суд учел характер правонарушения, личность виновной и смягчающие обстоятельства, сократив итоговую сумму в установленном законом порядке.

Постановление суда вступило в законную силу.