Дожди, грозы и штормовой ветер ожидаются на западе Казахстана 30 июля

Западные регионы Казахстана 30 июля окажутся во власти грозового фронта и шквалистого ветра: практически повсеместно пройдут дожди с грозами, местами возможен град, при этом сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность, а в отдельных районах - сильная жара.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 30 июля в Западно-Казахстанской области пройдут кратковременные дожди, грозы, днем град и шквал (порывы ветра 15-20 м/с). В Уральске кратковременный дождь с грозой и порывистый ветер (15-20 м/с) прогнозируются ночью. Температура в Уральске: ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.

В Атырауской области ночью ожидаются небольшой дождь, гроза и ветер 15-18 м/с. Днем установится жара до +35 °C. В Атырау небольшой дождь и гроза возможны в ночные часы. Температура в Атырау: ночью +24...+26 °C, днем +32...+34 °C.

В Мангистауской области пройдут кратковременные дожди и грозы (ветер 15-18 м/с), а на юге региона ударит жара до +38...+42 °C. В Актау также ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температура в Актау: ночью +23...+25 °C, днем +31...+33 °C.

В Актюбинской области также прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалом (ветер 15-20 м/с). Днем ожидается зной до +35...+38 °C, на юге и востоке - до +40...+41 °C. В Актобе днем дождь, гроза, град и шквал (порывы 15-18 м/с). Температура в Актобе: ночью +23...+25 °C, днем +34...+36 °C.