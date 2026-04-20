Жители Зачаганска просят привести территорию между жилыми домами в надлежащий вид, снести заброшку и сделать на этом месте сквер.

В редакцию "МГ" обратились уральцы, которые жалуются на то, что между жилыми домами №53 и №57 на улице Жангир хана стоит заброшка, в которой частенько распивают алкогольные напитки, складируют мусор и справляют нужду. Они просят власти расчистить территорию от зарослей, снести заброшенное здание и возвести на этом месте сквер с лавочками, фонтанами, озеленением, камерами видеонаблюдения, урнами и освещением.

Жительница дома №53 Сауле Камешева рассказывает, что живет там 1978 года. По её словам, это здание строилось ещё в 90-е годы под мясной павильон. Потом якобы хозяин умер, а здание по наследству перешло его супруге. Однако с тех пор оно так и стоит.

Жильцы отправили обращения и жалобы в прокуратуру ЗКО, акимат Зачаганска и в городской отдел архитектуры Уральска. Они требуют принудительного изъятия земли, так как по статье 92 Земельного кодекса РК участок, не используемый более трёх лет, должен быть возвращён в госфонд.

- Уже четверть века под нашими окнами недострой, который превратился в свалку и притон для сомнительных личностей. Больше 25 лет мы боремся за то, чтобы здесь навели порядок. Здесь нет ни освещения, ни забора, постоянно собираются компании для распития спиртного. Это реальная угроза для наших детей и внуков, - говорит Сауле Камешева.

По словам собравшихся, в многоэтажках живут пенсионеры и дети, поэтому они не хотят видеть на этом месте очередной магазин или развлекательное заведение.

Председатель ОСИ дома №53 Наталья Морозова отмечает, что в этой заброшке уже был пожар. Там ночуют бомжи, и у них как-то загорелся матрас. По её словам, особенно в летнее время там стоит невыносимый запах от мусора и мочи.

- Мусор здесь оставляют не жители нашего дома, это уже точно. Смотрели по камерам: напротив, через дорогу, стоят частные объекты, вот оттуда тащат всё. Оштрафовать их не можем, по камерам не видно, кто именно выбрасывает. Акимат Зачаганска нам помогает: они убирают территорию, выпиливают деревья, и на этом все. У них нет полномочий снести это здание. Проблема не решается долгие годы, - говорит председатель ОСИ.

Главный специалист отдела благоустройства акимата Зачаганска Даулетжан Мухамбеткалиев отметил, что акимат проводит мониторинг бесхозных и аварийных зданий - уже выявлено шесть таких объектов. Одно из них - это недострой между домами №53 и №57 но улице Жангир хана.