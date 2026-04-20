Утверждается, что животное сначала поместили в морозильную камеру, а затем в стиральную машину, включенную на горячем режиме.

В Семее вынесли административное наказание женщине, чья публикация в соцсетях вызвала широкий резонанс. Как сообщает пресс-служба департамента полиции Абайской области, внимание правоохранителей привлёк ролик, в котором хозяйка рассказывала о гибели котёнка в работающей стиральной машине.

История получила огласку после обращения пользователя платформы Threads. Он призвал полицию изучить обстоятельства случившегося, утверждая, что ребёнок поместил животное сначала в морозильную камеру, а затем в стиральную машину, включенную на горячем режиме.

- По её реакции создается впечатление безразличия к произошедшему. Это не "контент", это требует проверки, - написал автор поста.

Сообщество поддержало это мнение, требуя привлечь женщину к ответственности за халатность и отсутствие присмотра за детьми.

Правоохранительные органы подтвердили факт размещения резонансного видео и провели проверку. Полицейские установили, что трагедия в квартире действительно произошла, однако, по официальной версии, случай признан "неосторожностью".

В итоге на владелицу животного наложили административный штраф в размере 10 МРП (более 43 тысяч тенге).