В правительстве Казахстана готовят масштабную ревизию рынка недвижимости и трудовой миграции.

Власти намерены закрыть лазейки для фиктивной прописки, навести порядок в частных хостелах барачного типа и начать тотальный мониторинг казахстанцев, уезжающих на заработки за рубеж.

Как подчеркнули в пресс-службе правительства, существующие пробелы в учете населения мешают не только правопорядку, но и создают избыточную нагрузку на городскую инфраструктуру. Одним из главных нововведений станет распространение опыта Астаны на всю страну: теперь прописать в квартире постороннего человека будет сложнее - на каждого жильца должно приходиться не менее 15 квадратных метров.

МВД и профильные министерства уже разрабатывают ИТ-решения, которые станут автоматическим фильтром для недобросовестных арендодателей. Уполномоченные органы получат право официально отказывать в регистрации, если заподозрят, что она фиктивная. Ежегодно полиция выявляет около 8 тысяч владельцев недвижимости, которые превращают свои квартиры в "резиновые" ради легкого заработка.

Серьезной проблемой признали путаницу с адресными кодами (РКА), когда целый квартал числится под одним номером. Это искажает статистику и позволяет скрывать реальное количество жильцов. Кроме того, акимы регионов получили поручение проверить частные дома барачного типа. Такие объекты часто маскируются под индивидуальное жилье, но фактически работают как перенаселенные общежития.

Изменения коснутся и тех, кто ищет работу через посредников. В Казахстане создадут Единый госреестр частных агентств занятости с жесткими критериями допуска на рынок. Параллельно внедряется система мониторинга граждан, выезжающих на работу за границу. Это позволит государству видеть, где находятся казахстанцы, и эффективнее защищать их права в случае трудовых споров.