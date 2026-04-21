Спорт комплекс удерживал 20% от суммы за клубную карту.

По данным департамента по защите прав потребителей ЗКО, в феврале к ним обратился мужчина с жалобой на фитнес клуб. По его словам, 17 декабря он купил клубную карту на 1 год занятий стоимостью 257 600 тенге. Однако уже 30 декабря спорткомплекс расторг договор. Мужчина ни разу не воспользовался занятиями, но при возврате денег с него удержали 51 520 тенге.

Предприниматель объяснил это тем, что деньги за клубные карты возвращают в порядке очереди и за вычетом 20% стоимости карты. Однако по словам специалистов департамента, это является нарушением прав потребителя. Директору фитнес-клуба выдали предписание о возврате денег. Их вернули в этот же день.

Напомним, департамент также мониторит цены на продукты и товары. С начала 2026 года в области оштрафовали 49 предпринимателей за завышение цен на социально значимые товары.