Уже на этой неделе казахстанцы смогут наблюдать один из самых зрелищных астрономических феноменов года.

Древний метеорный поток Лириды входит в свою активную фазу, обещая до 20-23 ярких вспышек в небе каждый час. Как передает телеканал КТК, своего пика "звёздный дождь" достигнет в ночь на четверг, 23 апреля. Астрономы называют этот поток одним из самых старых в истории человечества: люди наблюдают за ним уже более 2500 лет. Ежегодно в конце апреля Земля пересекает шлейф космической пыли, оставленный кометой Тэтчер, и именно эти сгорающие в атмосфере частицы создают эффект падающих звезд.

Лучшее время для наблюдений

Максимальная концентрация метеоров ожидается в час ночи в ближайший четверг. В этот раз любителям астрономии повезло с погодой и фазой спутника: Луна будет достаточно тусклой, чтобы её свет не "засвечивал" небо. Это позволит увидеть даже мелкие вспышки, которые обычно скрыты от глаз городских жителей.

Как поймать "падающую звезду"

Чтобы насладиться шоу, не нужны телескопы или бинокли - поток Лириды прекрасно виден невооруженным глазом. Главный совет - по возможности выехать за пределы города, подальше от уличных фонарей и рекламных вывесок. Глазам потребуется около 20 минут, чтобы привыкнуть к темноте, после чего небо раскроется во всей красе.

Почему это важно увидеть

Лириды славятся не только своей историей, но и непредсказуемостью. Несмотря на прогноз в 23 метеора в час, этот поток иногда преподносит сюрпризы в виде особенно ярких огненных шаров - болидов. Если погода будет ясной, у казахстанцев есть все шансы сделать впечатляющие ночные снимки или просто загадать желание под по-настоящему звёздным небом.

Источник: телеканал КТК