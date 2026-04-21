Жителям ЗКО напомнили: даже один брошенный окурок может обернуться штрафом почти в 40 тысяч тенге. Полиция активно выявляет такие нарушения с помощью камер и рейдов.

В Западно-Казахстанской области за три месяца выявили сотни правонарушений благодаря камерам Центра оперативного управления.

По данным полиции, с начала года зарегистрировано 192 случая мелкого хулиганства и 132 факта загрязнения общественных мест. Эти данные стражи порядка подкрепили видеокадрами: на них видно, как десятки уральцев выбрасывают окурки прямо посреди улицы.

Чтобы снизить число нарушений, сотрудники регулярно проводят рейды, беседуют с жителями и привлекают нарушителей к административной ответственности.

Отметим, что в Казахстане за выброс мусора, окурков или, например, плевки на улице предусмотрена административная ответственность по статье 434-2 КоАП РК "Загрязнение мест общего пользования". Правонарушение влечёт штраф в размере 10 МРП либо привлечение к общественным работам на срок до 40 часов. За повторное нарушение в течение года грозит штраф в 20 МРП либо общественные работы до 80 часов.