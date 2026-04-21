Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области инициировал уголовное дело в отношении руководства компании-подрядчика и должностных лиц городского акимата.

Речь идет о предполагаемых махинациях при возведении дорожного объекта стоимостью более 5 миллиардов тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу. Договор на строительство путепровода в Петропавловске был заключён в августе 2023 года с ТОО "БУКА". В процессе реализации проекта профильные ведомства зафиксировали регулярное несоблюдение сроков и графиков производства работ.

Следствие пришло к выводу, что между сторонами договора существовала неправомерная договорённость.

- По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ. На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета. В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму более 2 млрд тенге, - говорится в сообщении АФМ.

В рамках расследования наложен арест на материальные активы предприятия. Под ограничительные меры попали 24 единицы строительной и транспортной техники, совокупная стоимость которых превышает 270 миллионов тенге. Основной фигурант дела - руководитель подрядной организации - по решению суда взят под стражу на период следствия.

На данный момент правоохранительные органы продолжают сбор доказательств и устанавливают полный круг лиц, причастных к подписанию фиктивной документации. Работы на объекте строительства приостановлены до выяснения всех обстоятельств и определения дальнейшей судьбы бюджетного финансирования.