На рассмотрение комиссии партии Amanat поступило обращение от общественника Бауыржана Заки, касающееся 248 гектаров земли в поселке Круглоозерное. Оказалось, что частный предприниматель Алик Кубеев купил эти земли еще в 2018 году. По словам самого Кубеева, уже тогда земля не принадлежала государству, а была в частной собственности. Сам бизнесмен утверждает, что он планирует построить здесь онкологическую клинику и спортивный объект.

- Я нахожусь на патронаже прокуратуры, ежемесячно сдаю отчеты, у меня есть все документы, - утверждает он.

Речь идет о землях, которые расположены между надписью "Орал" и поселком Круглоозерное. По словам Бауыржана Заки, поводом для разбирательств стало то, что на этом участке 10 гектаров земель продаются по пять миллионов тенге. Об этом стало известно год назад.

- Руководитель департамента земельных ресурсов выявил ряд нарушений и подготовил иск в суд. Однако прокуратура отказала в этом. Свое решение надзорный орган аргументировал тем, что Алик Кубеев обязался инвестировать средства. Мы выезжали на место, смотрели. Земля предназначена для ведения сельского хозяйства и личного подсобного хозяйства. В судебном кабинете нашли несколько судебных актов. Один из них от 2022 года - между Аликом Кубеевым и акимом Уральска Миржаном Саткановым. Было заключено медиативное соглашение. Согласно ему, предприниматель обязуется подготовить план детальной планировки, не продавать земли без проведения инженерных сетей и коммуникаций, не делить, в рамках социальных обязательств за собственные средства построить сквер либо парк, - сказал Бауыржан Заки.

Продажа земельных участков по 10 соток без отображения в генплане и согласия акимата является сомнительной процедурой. Партия "Аманат" решила осуществить выезд на место, а активист предложил провести совместный брифинг с Кубеевым.

В ответ Алик Кубеев подготовил презентацию о том, что планирует сделать на этом участке. По словам его юриста Зульфии Тынымгерейкызы, ранее к ним никто не обращался с просьбой разъяснить ситуацию.

- Предприниматель Алик Кубеев намерен реализовать на этом месте инвестиционный проект. Уже построены три дома для рабочих. На 43 гектарах проведены электричество, водопровод. Именно на этих участках мы предлагаем земли населению. Кроме этого, будет построена школа, поликлиника, центр ранней диагностики онкологических заболеваний, реабилитационный центр, детские сады, торговые дома, дом культуры, парк на 30 гектаров, спортивный комплекс, соответствующий мировым стандартам, ипподром, спортивная школа для особенных детей. Всё это занесено в проект и утверждено. Всё это будет построено не за счет государства, а за счет собственных средств предпринимателя, будем привлекать инвесторов, - заявила Зульфия Тынымгерейкызы.

После обращения активистов, по словам юриста, пострадала деловая репутация бизнесмена, и люди начали сомневаться, покупать на этом участке землю или нет. Общая стоимость проекта составляет 7 млрд тенге, из которых 30% финансируется за счет собственных средств предпринимателя, а 70% - за счет кредитных средств. Наименование проекта - "ПДП Жанұя".

На заседании инвестору указали на важные моменты. В первую очередь нужно выполнить рекомендации департамента по управлению земельными ресурсами, вовремя внести изменения в генплан и обеспечить проект инженерной инфраструктурой.

Отдельно подчеркнули: без нормальных дорог внутри посёлка, тротуаров, освещения, остановок, системы вывоза мусора и общественного транспорта проект реализовать будет сложно.