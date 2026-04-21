Власти Казахстана планируют вдвое увеличить количество рабочих квот для лиц с особыми потребностями и внедрить цифровую систему проактивного сопровождения при трудоустройстве.

До конца 2026 года в Казахстане планируют радикально обновить стандарты специальных социальных услуг и вдвое увеличить охват граждан с особыми потребностями рабочими квотами. О масштабной перезагрузке инклюзивной политики на заседании правительства заявил глава Минтруда Аскарбек Ертаев, передаёт Zakon.kz.

Ключевым вектором работы ведомства станет реализация Концепции инклюзивной политики до 2030 года. Глава министерства подчеркнул, что государство намерено не просто оказывать помощь, а создавать реальные условия для самореализации граждан.

- Планируется до конца текущего года обеспечить повышение стандартов качества специальных социальных услуг и расширение возможностей инклюзивной занятости, - отметил Ертаев.

Одним из самых ожидаемых изменений станет расширение рынка труда для лиц с инвалидностью. В этом году власти намерены обеспечить рабочими местами порядка 17 тысяч человек, что в два раза превышает показатели прошлого года. Для реализации этого плана Минтруд внедряет новые технологичные решения.

- Будет внедрена цифровая служба занятости для трудоустройства лиц с инвалидностью, которая обеспечит переход к модели проактивного сопровождения граждан до трудоустройства, - пояснил министр.

По данным ведомства, из 413,7 тысячи трудоспособных казахстанцев с особыми потребностями сегодня заняты лишь 30% - это около 110,8 тысячи человек. Чтобы сократить этот разрыв, до конца июня будет выработан механизм цифрового учета организаций, обязанных исполнять квоты. Параллельно с этим власти уже упростили доступ к соцуслугам: теперь услуги инватакси и индивидуальных помощников доступны через портал социальных услуг, а для закупа средств реабилитации утверждена новая методика определения стоимости на основе данных электронных магазинов.