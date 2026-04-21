Православные христиане отмечают Радоницу, или Родительский день, на девятый день после Пасхи. В этом году праздник выпал на 21 апреля. Это день общецерковного поминовения усопших. По традиции православные едут на кладбища, чтобы помянуть усопших.

В сторону кладбища в 10 утра образовалась автомобильная пробка, которая тянулась от Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Центральный вход перегородили патрульные машины, а полицейские регулировали движение. Автобусы курсировали один за другим. Продавцы цветов буквально окружили территорию, обосновавшись на каждом въезде. Торговцы отмечают, что с каждым годом спрос на цветы всё меньше.

Однако для людей представлен огромный выбор: от скромных пластиковых веточек за 150 тенге до внушительных корзин и венков за 10 000 тенге. Любителям живых цветов предлагали гвоздики за 1000 тенге, розы - за 1500 тенге, хризантемы - за 2500 тенге и тюльпаны по 250 тенге.

Уже по традиции на территории кладбища жарили шашлыки: порция утки стоила 1500 тенге, а свинины и курицы - 2000 тенге. Для желающих перекусить также продавали воду, напитки и сладости.