Экс-глава товарищества развернул целую схему по выводу государственных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства.

В Жангалинском районном суде вынесли приговор бывшему руководителю кредитного товарищества. Мужчину уличили в масштабном мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег, полученных преступным путем.

Дело расследовали сотрудники департамента экономических расследований (ДЭР) по ЗКО. Следствие выяснило, что экс-глава товарищества развернул целую схему по выводу государственных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства.

Используя свое служебное положение, он незаконно оформил льготные кредиты по государственной программе "Агробизнес" на подконтрольное ему крестьянское хозяйство (КХ). Общая сумма займов составила 126,7 миллиона тенге.

- В последующем кредитные денежные средства были обналичены со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота, - сообщили в пресс-службе ДЭР по ЗКО.

Этого предприимчивому руководителю показалось мало. Чтобы выжать из госпрограмм максимум, он начал вносить ложные сведения в базу "ИСЖ" (Информационная система учета животных) о якобы существующем у него скоте. За "виртуальных" коров мужчина незаконно получил субсидии на сумму 24 миллиона тенге. Эти деньги выделялись в рамках нацпроекта "Развитие агропромышленного комплекса" на приобретение и разведение племенного маточного поголовья.

Вместо покупки племенного скота и развития фермы подозреваемый вложился в недвижимость. На похищенные миллионы он приобрел действующую сауну и земельный участок, на котором позже возвел целый торговый дом. Чтобы замести следы и спрятать активы от государства, всю купленную и построенную недвижимость он переоформил на своего родственника.

Суд признал экс-руководителя виновным. Ближайшие 5 лет он проведет в местах лишения свободы. Кроме того, суд постановил провести полную конфискацию имущества, купленного на криминальные деньги. Государство изымет у осужденного ту самую сауну, земельный участок и торговый дом. Общая стоимость конфискованной недвижимости оценивается в 186,4 миллиона тенге.

Также осужденного лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Приговор суда вступил в законную силу.