Как приготовить любимый летний десерт из натуральных ингредиентов без использования профессиональной мороженицы.

Главный минус магазинного мороженого - избыток сахара, растительных жиров и искусственных консервантов. Приготовление десерта дома позволяет полностью контролировать качество продуктов и адаптировать вкус под стандарты здорового питания.

Для этих пяти проверенных рецептов не потребуется дорогостоящая бытовая техника. Достаточно обычного миксера, блендера и морозильной камеры.

1. Классический сливочный пломбир

Ингредиенты: сливки 33-35% (500 г), сгущённое молоко (220 г), ванильный сахар (10 г), щепотка соли.

Как приготовить: Взбейте предварительно охлаждённые сливки миксером до мягких пиков. На низкой скорости вмешайте сгущёнку, ванильный сахар и соль. Перелейте массу в контейнер и уберите в морозилку. Чтобы избежать появления кристалликов льда, перемешайте смесь ложкой трижды через каждые 40 минут.

2. Насыщенный шоколадный мусс

Ингредиенты: сливки 33-35% (400 г), молоко (120 г), тёмный шоколад (80 г), сахар или подсластитель (80 г), какао-порошок (30 г).

Как приготовить: Подогрейте молоко с сахаром и какао, не доводя до кипения. Снимите с огня, растворите в жидкости кусочки шоколада до однородности и полностью остудите. Соедините массу со взбитыми холодными сливками. Замораживайте 5 часов, первые 120 минут перемешивайте смесь каждые полчаса.

3. Фитнес-мороженое с ягодами

Ингредиенты: сливки 33% (300 г), натуральный йогурт (200 г), любые свежие ягоды (150 г), эритрит или другой сахарозаменитель (45 г), ваниль (2 г).

Как приготовить: Взбейте сливки до плотной пены. Отдельно смешайте йогурт с ванилью и подсластителем, затем аккуратно соедините обе текстуры. Добавьте целые или размятые вилкой ягоды, перелейте в форму и отправьте в морозилку на 4 часа.

4. Освежающий клубничный сорбет

Ингредиенты: свежая клубника (350 г), сливки 33% (300 г), сахарная пудра (80 г), лимонный сок (10 г).

Как приготовить: Измельчите клубнику блендером вместе с лимонным соком и пудрой (часть ягод можно мелко нарезать ножом для текстуры). Взбейте сливки до состояния мягкой пены и лопаткой вмешайте в них ягодное пюре. Замораживайте в закрытом пластиковом боксе 3-4 часа.

5. Домашнее эскимо в глазури

Ингредиенты для основы: сливки 33% (350 г), сгущёнка (180 г), творожный сыр (120 г). Для глазури: тёмный шоколад (180 г), растительное масло (25 г).

Как приготовить: Взбейте сливки, смешайте со сгущёнкой и творожным сыром. Разложите по формочкам, вставьте палочки и замораживайте 5 часов. Для глазури растопите шоколад с маслом, перелейте в узкий стакан и окуните в него ледяное эскимо на пару секунд.

Домашние десерты на основе натуральных сливок остаются калорийными продуктами, поэтому даже в самую жаркую погоду во всем важна разумная мера.