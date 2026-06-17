В результате совместной спецоперации в нескольких городах Казахстана и Чехии пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным распространением личных данных граждан.

МВД Казахстана совместно с КНБ, прокуратурой и полицией Чешской Республики ликвидировало международный канал незаконного распространения персональных данных, сообщает Polisia.kz. Для осуществления противоправной деятельности участники группы создали закрытый интернет-ресурс, где размещали личные сведения граждан Казахстана и сопредельных государств.

- Длительная оперативная разработка, тщательное планирование и скоординированные действия правоохранительных органов позволили выявить и пресечь деятельность преступной группы, действовавшей на международном уровне. Одновременно в городах Усти-над-Лабем (Чешская Республика), Астана, Алматы и Караганда проведены обыски по местам проживания фигурантов уголовного дела. В ходе следственных действий изъято значительное количество цифровых носителей, содержащих доказательства противоправной деятельности, а также наличные денежные средства, - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

По данным следствия, внутри транснациональной преступной группы действовала чёткая структура. Роли участников были распределены от координаторов схемы до операторов, которые принимали и обрабатывали заказы на получение конфиденциальной информации. Для легализации и обналичивания полученных от клиентов денежных средств злоумышленники использовали подставные дроп-аккаунты.