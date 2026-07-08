Ущерб по коррупционным делам в Казахстане превысил 4 млрд тенге за месяц

В июне Антикор завершил расследование 149 дел, связанных с коррупционными правонарушениями, взыскав в бюджет 2,1 млрд тенге.

В июне Служба по противодействию коррупции КНБ Казахстана зарегистрировала 125 правонарушений, сообщили в комитете. Основную долю среди них составляет взяточничество - 97 зафиксированных фактов. Также выявлено 9 случаев мошенничества, 8 фактов злоупотребления должностными полномочиями, 7 случаев хищений, 3 эпизода служебного подлога и 1 случай превышения власти. По итогам этих регистраций статус подозреваемых получили 67 человек.

- Завершено расследование 149 уголовных дел, из них 129 направлено в суд. Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 4,7 млрд тенге. Возмещено в бюджет 2,1 млрд тенге, - говорится в сообщении ведомства.

Для обеспечения дальнейшего взыскания ущерба на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму 971,4 млн тенге.

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