В Казахстане зафиксирован резкий всплеск обвинительных приговоров в отношении госслужащих на местах. Пока общая статистика коррупции в стране формально идет на спад, количество сотрудников акиматов, оказавшихся за решеткой, подскочило почти в два раза.

Анализ данных Ranking.kz за первые четыре месяца 2026 года обнажил критическую уязвимость местных исполнительных органов. Если годом ранее за коррупцию были осуждены 48 сотрудников акиматов, то в текущем году этот показатель взлетел до 80 человек.

Этот тренд идет вразрез с общим "очищением" госаппарата. К примеру, в Министерстве финансов число подобных преступлений упало практически до нуля. Основной удар пришелся именно на региональную вертикаль власти и органы внутренних дел, где количество осужденных выросло с 35 до 48 человек.

Несмотря на громкие задержания, природа преступлений остается классической. В структуре криминальных дел лидирует взяточничество - получение и дача "вознаграждений" составляют основу теневого оборота.

При этом стали чаще выявляться факты прямого злоупотребления властью и превышения полномочий. В то же время такие категории, как растрата имущества или посредничество, демонстрируют двукратное снижение. Это может свидетельствовать о том, что коррупция становится более прямолинейной и агрессивной.

Любопытная ситуация складывается с восприятием работы антикоррупционной службы. Более 51% казахстанцев заявляют о полном доверии ведомству, но этот показатель носит скорее теоретический характер.

На практике сотрудничать с борцами с коррупцией готовы единицы. В 2025 году лишь 0,8% граждан обратились в службу с реальными заявлениями. Большинство жителей страны формируют свое мнение об Антикоре дистанционно, не имея личного опыта взаимодействия, но одобряя сам факт "чистки" рядов.

Помимо чиновников на местах, под прицел следствия в 2026 году попали:

Министерство обороны и Минздрав (по 8 осужденных);

МЧС и Пограничная служба КНБ (по 5 осужденных).

Хотя общее число зарегистрированных коррупционных дел в стране снизилось с 675 до 605, рост "посадок" именно в акиматах указывает на то, что фокус борьбы сместился с центральных ведомств на региональных исполнителей.