Пока почти весь Казахстан переживает весенний всплеск интереса к недвижимости, западные регионы демонстрируют разные тренды.

По данным Бюро национальной статистики, в апреле количество сделок в стране выросло на 23,4%, однако Атырауская область стала единственным регионом, где продажи пошли на снижение.

Уральск - лидер доступности

Западно-Казахстанская область остается одним из самых привлекательных регионов для тех, кто ищет бюджетное жилье. Согласно свежему отчету, именно в Уральске зафиксирована самая низкая стоимость квадратного метра в новостройках - 325 231 тенге. Для сравнения: в Алматы и Астане цены на первичку уже перевалили за 730 тысяч тенге.

При этом в ЗКО, как и в большинстве регионов, наблюдается оживление спроса. В целом по республике в апреле оформили более 35 тысяч сделок, что на 6,6 тысячи больше, чем месяцем ранее.

Атырау идет против течения

На фоне общего "двухкомнатного бума" (в апреле "двушки" стали самым востребованным типом жилья в стране) Атырауская область показала отрицательную динамику. Продажи жилья здесь сократились на 5,6% - это единственный регион Казахстана, который не поддержал весенний рост.

Где рынок "разогрелся" сильнее всего?

В то время как мегаполисы забирают основной объем сделок, в лидерах по темпам роста оказались регионы с меньшей плотностью рынка:

область Ұлытау (+55,8%);

Кызылординская область (+49,4%);

область Абай (+45,7%).

Интересный тренд зафиксирован и в частном секторе: в северных регионах продажи домов взлетели более чем на 70%, в то время как в западных областях фокус покупателей остается на многоквартирных домах.