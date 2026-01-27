В конце 2025 года бензин в Казахстане заметно подорожал, однако западные регионы удержали самые низкие цены. Уральск оказался в числе городов, где топливо остаётся одним из самых доступных по стране, несмотря на общий рост стоимости ГСМ.

В 2025 году производство бензина в Казахстане выросло, и отечественные заводы полностью обеспечивают внутренний рынок. Импорт топлива практически сошёл на нет, а рост выпуска стал одним из самых заметных за последние годы. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала EnergyProm.kz.

На фоне увеличения потребления в стране ускорился и рост цен. Однако западные регионы Казахстана по-прежнему остаются в числе самых доступных по стоимости бензина.

Западно-Казахстанская область вошла в число регионов с минимальным удорожанием топлива. В Уральске цены остаются одними из самых низких в стране. Так, в декабре 2025 года литр бензина АИ-92 в городе стоил около 223 тенге. Для сравнения:

в Атырау — около 219 тенге,

в Актобе — примерно 224 тенге.

В то же время в крупных городах цены заметно выше. В среднем по стране литр АИ-92 обходился примерно в 235 тенге, а в Алматы, Павлодаре, Семее и Жезказгане стоимость была ещё выше среднереспубликанского уровня.

Бензин марки АИ-95 на западе страны также стоит дешевле, чем в большинстве регионов. Самые низкие цены фиксировались в Актобе и Атырау, тогда как в мегаполисах они приближались к отметке в 300 тенге за литр.

В Министерстве энергетики напомнили, что цены на АИ-92 остаются под государственным контролем — действует мораторий на их повышение. Более дорогие марки бензина не регулируются.

При этом власти отмечают: к 2027 году цены на топливо в странах ЕАЭС планируют постепенно выровнять. Пока же Казахстан и западные регионы, включая Уральск, остаются среди лидеров по доступности бензина.