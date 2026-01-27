Как сообщили в городском отделе образования Уральска, 27 января занятия для учеников 1-9 классов второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.
По данным синоптиков, в городе температура воздуха составляет -26,6 ℃.
Дистанционку ввели из-за мороза.
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...
Иван Гапич не только ветеран войны, но и ветеран органов прокуратуры.