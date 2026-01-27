Работать по системе жилищно-строительных сбережений разрешили всем банкам.

Соответствующие поправки уже подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев, в законную силу они вступят 19 марта 2026 года, сообщает krisha.kz.

Это значит, что оформить ипотеку по системе жилстройсбережений (ЖСС) теперь можно не только в Отбасы банке, но и в любом банке Казахстана.

Система ЖСС помогает сделать ипотеку дешевле за счёт более низкой ставки по сравнению со стандартными программами.

Она работает по принципу «сначала накопи — потом купи»: чтобы получить заём, нужно сначала накопить на депозите минимум 50% от стоимости квартиры или дома. Чем дольше срок накоплений, тем ниже будет ставка по займу. Например, чтобы оформить ипотеку в Отбасы по минимальной ставке 3.5%, депозиту должно быть не менее трёх лет.

В то же время ставки по жилищным депозитам гораздо ниже, чем по обычным.

Что изменится?

Коммерческие банки смогут открывать специальные накопительные депозиты и выдавать займы в рамках ЖСС.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщили, что банки смогут работать по системе ЖСС без получения отдельной специальной лицензии.

Госпремия остаётся только в Отбасы банке

Также АРРФР сообщило, что государственная премия сохраняется исключительно для вкладов, открытых в Отбасы банке. На банки, которые начнут работать после вступления поправок в законную силу, госпремия не распространяется.

Напомним, в Отбасы банке госпремия начисляется на сумму не более 200 МРП раз в год в размере 20% от суммы пополнений на депозит.

Максимальная сумма премии за 2025 год — 157 280 тенге.

Когда вкладчики Отбасы банка получат госпремию в 2026 году

В коммерческих банках госпремии не будет, государственная поддержка привязана только к госбанку — Отбасы.

Какие будут ставки?

Условия депозитов и займов (срок, ставка, размер первоначального взноса) будут разрабатывать сами банки.

Это операционные задачи банков. Однако, возможно, до вступления поправок в законную силу выйдет подзаконный акт, для уточнения процесса, ответили в АРРФР.