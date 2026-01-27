По информации департамента полиции ЗКО, за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в области выявили 1 827 административных правонарушений.
Во время рейдов, особенно в ночные часы, на дорогах было увеличено количество патрульных экипажей. Полицейские уделяли особое внимание водителям в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушениям правил обгона, маневрирования и проезда перекрёстков.
В результате задержан 21 пьяный водитель. Ещё 18 человек ранее были лишены водительских прав. За незаконную перевозку пассажиров и багажа к ответственности привлекли 14 водителей.
Также зафиксированы:
23 случая управления автомобилем без водительских прав;
14 фактов вождения лицами, лишёнными прав;
10 случаев умышленного создания аварийных ситуаций;
91 проезд на запрещающий сигнал светофора;
143 случая использования телефона за рулём;
186 нарушений правил маневрирования.
В полиции призывают водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности на дорогах.