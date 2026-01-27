Нарушения выявила Актюбинская гарнизонная военная прокуратура.

В Актобе государству вернули четыре квартиры, которые на протяжении более 20 лет использовались посторонними лицами. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, жилые помещения долгое время не состояли на балансе Министерства обороны и не имели оформленных правоустанавливающих документов.

– Эти жилые помещения на протяжении более 20 лет не имели надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов, в результате чего фактически использовались посторонними лицами без законных оснований, – говорится в сообщении.

Нарушения выявила Актюбинская гарнизонная военная прокуратура. По итогам проверки суд удовлетворил иск акимата Актобе и постановил вернуть квартиры в государственную собственность.

После этого жильё передали на баланс Министерства обороны. Общая стоимость возвращённой недвижимости превышает 53 млн тенге.