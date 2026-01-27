С начала 2026 года все эти выплаты увеличили на 10 %, что отразилось как на пособиях из бюджета, так и на выплатах из фонда социального страхования.

В 2025 году на государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета направили 655,7 млрд тенге. Ещё 90,3 млрд тенге было выплачено из государственного фонда социального страхования (ГФСС) — это социальные выплаты при утрате трудоспособности и потере кормильца.

С 1 января 2026 года все государственные социальные пособия по инвалидности и по потере кормильца увеличили на 10% — в связи с ростом прожиточного минимума. Аналогичное повышение на 10% затронуло и выплаты из ГФСС.

Теперь размеры пособий по инвалидности вследствие общего заболевания составляют:

I группа — 111 872 тенге

II группа — 89 498 тенге

III группа — 61 021 тенге

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер социальных выплат из ГФСС составляет 72 409 тенге при утрате трудоспособности и 73 306 тенге — по потере кормильца.