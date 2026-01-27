Оба задержанных доставлены в полицию и водворены в изолятор временного содержания.

В Уральске полицейские задержали двух мужчин, ранее судимых, которые подозреваются в вымогательстве с применением физической силы, сообщает Polisia.kz.

Первый инцидент произошел в центральной части города. По данным полиции, 25-летний мужчина, уже неоднократно судимый, в подъезде жилого дома угрожал местному жителю и требовал деньги. В результате потерпевший лишился 100 тысяч тенге.

Во втором случае 19-летний ранее судимый молодой человек в ночное время в общественном месте, применив физическую силу, вымогал имущество у жителя областного центра. В итоге он завладел смартфоном iPhone 13. Сумма ущерба составила 125 тысяч тенге.

Оба задержанных доставлены в полицию и водворены в изолятор временного содержания. Сейчас проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные соучастники и другие эпизоды преступной деятельности.